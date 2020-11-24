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النجيفي يحذر: "فوضى" في بداية عام 2021 والحكومة "عاجزة" عن المواجهة

Category: سیاسة

Date: 2020-11-24T09:30:34+0000
النجيفي يحذر: "فوضى" في بداية عام 2021 والحكومة "عاجزة" عن المواجهة

شفق نيوز/ حذر القيادي في الجبهة العراقية، اثيل النجيفي، يوم الثلاثاء، وجود مخاوف سياسية وشعبية من زيادة الخروقات الامنية مع قرب الانتخابات المبكرة في العراق، محذراً من "فوضى" تصيب البلاد بداية العام المقبل.

وقال النجيفي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك مخاوف حقيقة سياسية وشعبية من زيادة الخروقات الامنية مع قرب الانتخابات المبكرة، كما نتوقع ان العراق في مواجهة فوضى قادمة في الأشهر الاولى من السنة القادمة والحكومة لا تمتلك قدرة وخيارات لمواجهة تلك الفوضى التي ستكون أسبابها اقتصادية وامنية في آن واحد".

وبين أنه "بالتالي فان الانتخابات ومجمل العملية السياسية في خطر كبير جدا، كما نحن نحذر من زمن بعيد ولكن مع الاسف كل التحذيرات لم تجد سابقا ولا أظنها تجدي بعد الآن".

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