النجيفي وزيباري يؤكدان أهمية "الرقابة والاشراف" الدولي على الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أكد رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، يوم الاثنين، أهمية الرقابة والاشراف الدولي على الانتخابات القادمة.

وقالت جبهة الانقاذ والتنمية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجبهة أسامة النجيفي استقبل، اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، مبينة أنه تم في الاجتماع الذي حضرته شخصيات من قيادة الجبهة مناقشة ملفات مهمة منها التحالفات الوطنية، وبحث العلاقة بين جبهة الإنقاذ والتنمية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومناقشة موضوع الرقابة والاشراف الدولي على الانتخابات القادمة وموضوع الموازنة.

وأكد النجيفي، وفق البيان، أن جبهة الإنقاذ والتنمية تعمل من البدء على تعزيز الهوية الوطنية بعيداً عن الانسدادات التي تعاني منها العملية السياسية وذلك نابع من فهم قوامه الولاء للشعب وتطلعاته المشروعة، مبيناً أن الجبهة تجد أن الانتخابات القادمة إذا ما جرت وفق معايير نزيهة ورقابة واشراف دولي، فرصة لتعزيز الفضاء الوطني التي يتسع للجميع.

وأشار النجيفي إلى العلاقات الوثيقة التي تربطه شخصياً وتربط الجبهة بالحزب الديمقراطي وقيادته، مؤكداً أن الجبهة كانت أول من سعى لإيجاد رقابة واشراف دولي من خلال توسيع التفويض الممنوح لبعثة يونامي في العراق، وهذا يساعد في منح الانتخابات مصداقية أمام المواطن العراقي والمجتمع الدولي .

وفيما يتعلق بالموازنة التي تناقش في مجلس النواب أكد النجيفي وقيادة الجبهة على أهمية سيادة الروح الوطنية بعيداً عن الاستهداف والانتقام وعلى وفق منهج متزن يشمل العراقيين جميعاً .

من جانبه عرض زيباري في بداية الاجتماع أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتجاه إلى فضاء وطني يتسع لمكونات الشعب، وهو أمر مهم لمعالجة مكامن الخلل من قبل قوى موجودة على الأرض .

وأشار زيباري إلى قناعته وقناعة قيادة الحزب بالدور الذي يقوم به النجيفي ومسيرته الوطنية، والرغبة في تنسيق المواقف والتعاون المستمر.

وأكد على أهمية الرقابة والاشراف الدولي على الانتخابات القادمة، ثم تناول موضوع الموازنة وما يدور حولها من مناقشات مؤكدا على ضرورة الفهم الوطني على وفق التزامات متقابلة بين الاقليم والحكومة .

وفي ختام الاجتماع، أكد البيان، أن المجتمعين اتفقوا على التواصل والتنسيق المستمر .