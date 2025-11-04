النجيفي مخاطبا سكان نينوى: إمّا أن نكون أسياداً في أرضنا أو تابعين لأجندات تعادينا

شفق نيوز - نينوى

وصف رئيس حزب "متحدون" ورئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات المقبلة تمثل لحظة تاريخية لأبناء نينوى ومدينة الموصل تحديداً لاستعادة قرارهم السياسي ووزنهم الوطني الحقيقي داخل الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة لا ينبغي أن تبقى "ساحة لتجارب الآخرين أو رهينة تهميش وتجاهل تمثيلها المشروع".

وشدد النجيفي في خطاب انتخابي وجهه لأهالي نينوى خاصة والعراق عامة على أن "الأصوات الحرة الواعية وحدها قادرة على حماية نينوى من مشاريع التبعية والأجندات المفروضة"، داعياً المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وعدم تكرار تجربة العزوف التي أدت في دورات سابقة إلى تغييب تمثيل مركز الموصل وخلخلة التوازن السياسي للمحافظة.

وأضاف أن "نينوى مرت بسنوات قاسية، وفقدت أبناءها وبيوتها وقرارها، ولكنها اليوم قادرة على استعادة حضورها وكرامتها عبر صندوق الاقتراع"، مشيراً إلى أن الدفاع عن هوية المحافظة يعني الحفاظ على تنوعها وعدالتها واستقرارها ضمن دولة مدنية تحكمها سيادة القانون وترفض السلاح المنفلت وغياب العدالة.

وختم النجيفي خطابه قائلاً إن "هذه الانتخابات ليست مجرد أرقام وصناديق، بل اختبار للوعي والهوية والكرامة، وفرصة لا بديل لها كي تقول نينوى كلمتها وتستعيد مكانتها في الدولة العراقية".