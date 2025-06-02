النجيفي: دور القوى المرتبطة بإيران في البرلمان القادم لن يتجاوز 30%

شفق نيوز/ توقع محافظ نينوى الأسبق والقيادي في تحالف "متحدون" أثيل النجيفي، يوم الإثنين، تراجع دور القوى السياسية المدعومة من إيران في الدورة النيابية المقبلة، فيما بين أن هذه القوى لن تحصل سوى على 30% من عدد المقاعد، وذلك نظرا للمتغيرات الإقليمية والداخلية.

وقال النجيفي، في منشور له بمنصة فيسبوك، إن "هناك أربعة عوامل تشير بوضوح إلى أن البرلمان القادم سيكون أكثر بعداً عن التأثير الإيراني، وأن الداعمين لطهران لن تتجاوز نسبتهم في أحسن الأحوال 30% من المقاعد البرلمانية".

وأوضح النجيفي أن "السبب الأول يعود إلى أن جزءاً كبيراً من أصوات وسط وجنوب العراق معارضة للنفوذ الإيراني، وهذا تبين في الانتخابات الماضية، حيث صوّت لصالح التيار الصدري والقوى المرتطبة بتظاهرات تشرين".

وتابع "مع انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، ظهرت التركيبة الحالية للبرلمان. وبالتالي فإن كثيراً من تلك الأصوات ستتجه في الانتخابات المقبلة نحو مرشحين معارضين آخرين".

وأضاف أن "التغيرات الإقليمية أعطت قناعة مؤكدة بأن النفوذ الإيراني تراجع كثيراً، وأن الذين ما زالوا يحتمون به يواجهون أزمات ومشاكل، وفقدوا النفوذ والمكاسب، والحال ليس كما كان قبل أربع سنوات".

وأشار النجيفي إلى أن "أداء الكتل السياسية الفائزة في البرلمان الحالي لم يكن مرضياً لجماهيرها، ما تسبب في تراجع شعبيتها"، مؤكداً أن "الانقسام داخل القوى المؤيدة لإيران ومحاولة بعضها التكيف مع التغيرات الإقليمية وتفادي الصدام مع الإرادة الدولية، تمثل عاملاً إضافياً في تراجع نفوذها".

وختم النجيفي بالقول: "أنا مقتنع تماماً أن التغيير في العراق سيكون تدريجياً ومن خلال صناديق الاقتراع، حيث يتقلص نفوذ جهة لصالح صعود جهة أخرى، وهذا لا يعني زوال جهة معينة، بل فقط ترجيح كفة أخرى عليها".