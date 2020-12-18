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النجيفي: تركيا قدمت للكاظمي ثلاثة عروض

Category: سیاسة

Date: 2020-12-18T08:17:22+0000
النجيفي: تركيا قدمت للكاظمي ثلاثة عروض

شفق نيوز/ ذكر أثيل النجيفي القيادي في الجبهة العراقية، التي يتزعمها شقيقه أسامة النجيفي يوم الجمعة ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى ثلاثة عروض من تركيا لمعالجة ملفات مهمة تتعلق بالأمن، والاقتصاد، والمياه.

وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "تركيا قدمت للكاظمي عروض في ثلاثة ملفات، وهي: الأمن: التعاون في مكافحة داعش وحزب العمال الكوردستاني،  والاقتصاد: التعاون في اصلاح وتشغيل خط انابيب كركوك- جيهان، المياه: التعاون في استخدام التكنلوجيا الحديثة لتأمين احتياجات المياه".

وتساءل النجيفي "فهل يستطيع الكاظمي التغلب على الجهات السياسية التي لديها اجندات مختلفة حول هذه الملفات"؟

وكان الكاظمي قد اجرى يوم الخميس برفقة وفد حكومي رفيع المستوى زيارة رسمية الى تركيا التقى فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وتضمنت الزيارة بحث ملفات أمنية واقتصادية وتجارية، إلى جانب المياه والحدود ومنح تأشيرات الدخول لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.

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