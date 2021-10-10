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النجف.. تدني نسب المشاركة بالانتخابات بسبب العطل في الأجهزة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T10:48:35+0000
النجف.. تدني نسب المشاركة بالانتخابات بسبب العطل في الأجهزة

شفق نيوز/ أكد مصدر مطلع بمفوضية انتخابات محافظة النجف، يوم الاحد، تدني نسب المشاركة بالانتخابات بسبب كبير، عازياً ذلك إلى عدة اسباب منها العطل في الأجهزة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "800 الف ناخب في المحافظة من اصل 900 الف ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية، و100 الف بطاقة تم إرجاعها إلى بغداد لعدم استلامها".

وأضاف، أنه "لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا شارك في الانتخابات 130 الف ناخب فقط من أصل 800 الف مؤهل للانتخابات".

وتابع المصدر أن "أعطال الأجهزة ساهم بشكل كبير في تدني نسبة المشاركة وعودة العديد من العوائل إلى منازلهم".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، اعلن عضو ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات الوطنية الخبير الدولي بشؤون الانتخابات محمد خليل الحسيني، يوم الاحد، أن نسبة المشاركة بالانتخابات حتى اللحظة وصلت الى 20%.

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