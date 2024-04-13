النجباء: إيران سترد على اسرائيل لوحدها ولا تحتاج العون من الفصائل

شفق نيوز/ علقت حركة النجباء، بزعامة أكرم الكعبي، أبرز الفصائل العراقية المسلحة، يوم السبت، على إمكانية مشاركة الفصائل العراقية بالرد الإيراني على إسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة النجباء فراس الياسر، لوكالة شفق نيوز، إن "فصائل المقاومة لديها مبدأ وحدة الساحات، ففي حال تعرض أي بلد من بلدان المحور يكون لنا تدخل، وهذا مبدأ استراتيجي عسكري، ولهذا يمكن أن يكون هناك تعاون ما بين كل أطراف المحور ضمن غرفة عمليات موحدة".

وبين الياسر، أن "إيران لا تحتاج الفصائل العراقية في الرد على إسرائيل، فهي لديها إمكانيات عالية وهي الداعم لمحور المقاومة على مختلف الأصعدة، ولهذا هي لا تحتاج من الفصائل ان تدافع عنها او ترد بالنيابة عنها، والرد على إسرائيل محصور بالقيادة الإيرانية وايران لديها إمكانية الرد على إسرائيل من أي مكان تراه مناسب".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء أن "المهمة الأساسية لفصائل المقاومة العراقية هي اسناد المقاومة الفلسطينية ودعم غزة، وتصعيد الفصائل عملياتها ضد الكيان الصهيوني مرهون بالوضع العام والتطورات ما تقرره قيادة عمليات المقاومة الإسلامية".

ويبدو الرد الإيراني وشيكا، استنادا إلى ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، عندما أكد أن "التهديد الإيراني حقيقي وقد يحدث".