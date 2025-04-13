النجباء: أمريكا تمارس ضغوطاً كبيرةً على الحكومة العراقية لتهميش الحشد

شفق نيوز/ اتهم ممثل الأمين العام لحركة النجباء في ايران، عباس الموسوي، الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغوط على الحكومة العراقية بهدف تهميش الحشد الشعبي.

وقال الموسوي في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الاحد، إن "قوات الحشد الشعبي كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية".

وأضاف "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ومستقلة بإشراف رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية منذ تأسيسها وحتى اليوم"، مردفا بالقول إنه "مع صدور القانون الجديد، فإن الحشد سوف يتمتع باستقلال نسبي، وسوف تستمر في الخضوع لإشراف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وليس الجيش".

وتابع الموسوي القول "لقد أصبحت قوات الحشد الشعبي التي تشكلت من الشباب العراقي المتحمس، معقلاً للشعب العراقي، ولهذا السبب تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة على الحكومة العراقية لتهميش هذه المجموعة".

وتشكل الحشد الشعبي العراقي، من فصائل شيعية مسلحة منتصف العام 2014 استجابة لفتوى استجابة لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني، لمحاربة تنظيم داعش، وذلك إبان سيطرته على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.