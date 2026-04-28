النجباء لخامنئي: العراق قوة المحور الضاربة ونحن مشاريعه الاستشهادية

شفق نيوز- بغداد

وجهت حركة النجباء، إحدى أبرز الفصائل المسلحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مؤكدة فيها بأن العراق سيبقى "القوة الضاربة محور المقاومة"، وأن شبابها "مشاريع استشهادية" في هذا الطريق.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نجدد البيعة والعهد (لخامنئي)، فالعراق سيبقى أبداً هو القوة الضاربة في هذا المحور، وسنظل نحن أبناء النجباء جنودكم الأوفياء".

وأضافت: "إننا اليوم، ومن موقع الإدراك العميق لسنن التاريخ، نجدد بيعتنا المطلقة لمشروع الولاية، معلنين أن تمسكنا بهذا الخط ليس خياراً سياسياً أملته الظروف، بل هو انصياع طوعي، فكل أمرٍ يصدر عنكم هو عندنا تكليف مقدس".

وأكدت أن "شباب حركة النجباء اليوم يقفون في ذروة الجاهزية لا للقتال فحسب بل للاستشهاد في سبيل مشروع الأمة الأكبر. وإن وحدة الساحات عندنا ليست شعاراً للمنصات".

وختمت الحركة بيانها بالقول إن "كل تحدٍ يرميه العدو في طريقنا هو فرصة إستراتيجية. نحن في قلب الصراع، ندرك مآلاته، فامضِ بنا حيث شئت".