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"النجباء": ترامب سلّم ملف العراق لأبن زايد وهكذا تزور وفود إسرائيلية بغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-10-28T06:27:34+0000
"النجباء": ترامب سلّم ملف العراق لأبن زايد وهكذا تزور وفود إسرائيلية بغداد

شفق نيوز/ قال الامين العام "لحركة النجباء" أكرم الكعبي، إن وفودا إسرائيلية سياسية وأمنية تزور العراق بجوازات سفر امريكية وغربية.

وقال الكعبي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي اليوم الأربعاء عقب لقائه علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية، إن "بعض دواعش السیاسة والمرتزقة جعلوا تطبيع العلاقات بين بغداد وتل أبيب على سُلم اولوياتهم وأنشأوا سفارة افتراضية".

واشار الى سفر وفود إسرائيلية إلى العراق بجوازات أمريكية، مردفا بالقول ان "سفر بعض العناصر الأمنية في الکیان الصهيوني عبر مطار بغداد بجوازات سفر غربية، وتنقلهم بحرية في البلاد ولقاءاتهم مع بعض الشخصيات يمثل تهديدا واضحا للعراق وإيران والمنطقة والمسلمين كافة".

وتابع الكعبي بالقول ان "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلم ملف العراق إلى ولي العهد الأماراتي محمد بن زايد، حيث تتمثل مهمته في استخدام أجهزة المخابرات لإثارة الانقسامات والفوضى في العراق"، حسب تعبيره.

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