النتائج النهائية تحسم جدل "كوتا النساء" في نينوى لصالح مرشحة منظمة بدر

شفق نيوز- نينوى

حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، الجدل الدائر في محافظة نينوى حول "كوتا النساء" بعد إعلانها النتائج النهائية لتهني بذلك التنافس بين تحالف الحسم الذي نال مقعدين للرجال، ومنظمة بدر التي حصلت أيضاً على مقعدين للرجال وبأعلى الأصوات.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، علي أغوان، لوكالة شفق نيوز، إن اعتماد المفوضية لنص القانون الخاص بتوزيع الكوتا النسوية أظهر أن المقعد يعود إلى الجهة التي تمتلك الأصوات الأعلى بعد تثبيت مقاعد الرجال.

وبين أن "منظمة بدر هي المستحق الفعلي للمقعد، وبذلك تُمنح أنوار جياد المقعد النسوي وفق الترتيب القانوني للأصوات داخل الكتلة".

وأضاف أن حسم المفوضية لهذا الجدل "جاء منسجماً مع المعايير القانونية الواضحة، والنتيجة النهائية تغلق باب التأويل وتثبت الاستحقاق وفق القانون لا وفق التنافس السياسي".

ومساء اليوم الاثنين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للاقتراعين الخاص والعام، حيث تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، يليه حزب تقدم، ثم ائتلاف الإعمار والتنمية ثالثاً.