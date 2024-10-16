النائب الأول لمحافظ كركوك: تسنمت المنصب كممثل للتركمان ونحن بانتظار قرار المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أكد النائب الأول لمحافظ كركوك، ياوز حميد، يوم الأربعاء، أنه تسنم المنصب كممثل للجبهة التركمانية ولكي لا يذهب المنصب للآخرين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التركمان ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية للبت بتشكيل الحكومة المحلية.

وقال حميد في تصريح مصور ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجبهة تمثل جميع التركمان وهي ليست ملكاً لأحد وأنا رشحت نفسي لمنصب النائب الأول للمحافظ للحفاظ على المنصب من الضياع والمنصب الآن بأيدٍ أمينة".

وأضاف "المنصب مسجل باسم التركمان والجبهة التركمانية ونفرض كيل الاتهامات لنا من قبل البعض"، مشيراً إلى أن "التركمان ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية للبت في قضية الطعون والشكاوى المقدمة في تشكيل مجلس المحافظة والإدارة المحلية وحتى تبت المحكمة بالأمر سأكون ممثلاً للتركمان في المنصب".

وكان مجلس محافظة كركوك قد صوّت أمس الأول الاثنين، على نظامه الداخلي ومرشح المكون التركماني لمنصب النائب الأول لمحافظ كركوك، ورؤساء الوحدات الإدارية في أقضية (الحويجة، وداقوق، ودبس)، وشكل 14 لجنة للمجلس في مختلف المجالات والاختصاصات الخدمية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن أعضاء في مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة والجبهة التركمانية، أنه يعملون على إقالة رئيس مجلس محافظة كركوك بطرق قانونية بعد عقده جلسة يوم الاثنين اليي وصفوها بأنها غير قانونية.