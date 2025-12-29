النائب الأول لرئيس مجلس النواب لشفق نيوز: سنعمل على إقرار القوانين المعطلة

شفق نيوز- بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، مساء اليوم الاثنين، أن المجلس النواب سيعمل في هذه الدورة النيابية على إقرار القوانين المعطلة.

وفي أول مؤتمر صحفي بعد انتخابه للمنصب، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، قال فيحان: "نبارك للشعب العراقي إكمال الحلقة الأولى من الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في الشهر الماضي، واليوم تم عقد الجلسة الأولى وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".

وأضاف أن "هذا الإنجاز هو ثمرة الخروج الكبير للانتخابات، وهذه الدورة الانتخابية تبعث الأمل والتفاؤل للعراقيين، ونشكر أعضاء البرلمان بالالتزام بالتوقيتات الدستورية وتحقيق الجلسة الأولى وهذا إنجاز يحسب للمجلس".

وتابع فيحان: "نعاهد الشعب العراقي بممارسة الدور الرقابي الهادف ودعم البرنامج الحكومي بما يضمن تحقيق جميع مصالح الشعب منها الحفاظ على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي".

وفي رد على سؤال لمراسل شفق نيوز، أكد فيحان: "الشعب العراقي ينتظر الكثير من مجلس النواب، وسنعمل في هذه الدورة النيابية على إقرار القوانين المعطلة".

وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب مساء اليوم النائب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.

وحصل النائب عدنان فيحان على 177 صوتاً مقابل 107 أصوات للنائب محسن المندلاوي، فيما بلغت الأوراق الباطلة 22 ورقة.

كما انتخب مجلس النواب، عصر اليوم، هيبت الحلبوسي عن حزب تقدم، رئيساً له، حيث حصل على 208 أصوات بعد انسحاب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي من سباق رئاسة المجلس، ليتحول التنافس داخل القاعة إلى مواجهة بين ثلاثة مرشحين هم هيبت الحلبوسي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار.

وقد حصل المرشح للمنصب، سالم العيساوي على 66 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار، 9 أصوات، فضلاً عن وجود 26 ورقة باطلة.

وتتكون رئاسة مجلس النواب من رئيس ونائبين أول وثانٍ، حيث يتولون إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس، وبحسب التقاليد السياسية المتبعة بعد عام 2003، يُخصص منصب رئيس البرلمان للمكون السني، والنائب الأول للمكون الشيعي، والنائب الثاني للمكون الكوردي.