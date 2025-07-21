النائب المالكي يتحدث عن جلسة اليوم: قاطعناها لعدم حضور المسؤولين التنفيذيين

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب رائد المالكي، يوم الاثنين، عن طلب حضور المسؤولين التنفيذيين في جلسة البرلمان لبحث ملف "فاجعة الكوت"، مؤكداً أن العديد من المحافظين يجهلون مسؤولياتهم واختصاصاتهم.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة النائب أمير المعموري، إن النواب طلبوا حضور المسؤولين التنفيذيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير الدفاع المدني ومحافظ واسط، إلا أن دعوة مجلس النواب اقتصرت فقط على حضور النواب وبعض كلمات المتحدثين.

وأضاف أن "النواب قاطعوا الجلسة احتجاجاً على عدم حضور الجهات المعنية، رغم تنبيههم المسبق لرئاسة البرلمان بضرورة حضور هؤلاء المسؤولين"، مبيناً أن "الكلمات التي ألقيت لا تعبّر عن حجم المأساة".

كما أشار المالكي، إلى أن "هناك معلومات وردت من وزارة الداخلية تفيد بأن بعض المحافظات بينها العاصمة بغداد، لم تعقد أي اجتماعات تخص الدفاع المدني"، مضيفاً أن "العديد من المحافظين يجهلون مسؤولياتهم واختصاصاتهم".

وتابع حديثه قائلاً إن "ما جرى في واسط هو دليل حي على نتائج هذا الإهمال المتراكم"، محمّلاً الجهات ذات العلاقة المسؤولية عن "عدم التعامل الجاد مع الحوادث والكوارث".

يشار إلى أن حريقاً أندلع ليل الأربعاء/ الخميس من الأسبوع الماضي في مول "هايبر ماركت" وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 مواطناً من رجال ونساء وأطفال.