سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النائب الثاني: المشكلة بين رئيس البرلمان ونائبه اﻷول تتعلق بـ"المصطلحات" وسنحاسب مسربي الوثائق 

Category: سیاسة

Date: 2022-04-04T20:49:43+0000
النائب الثاني: المشكلة بين رئيس البرلمان ونائبه اﻷول تتعلق بـ"المصطلحات" وسنحاسب مسربي الوثائق 

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله يوم الاثنين، على أن البرلمان العراقي مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية، وفيما قلل من تأثير النزاع بين رئيس مجلس النواب ونائبه الأول على عمل البرلمان، لوّح بمحاسبة مسربي الوثائق البرلمانية.

وأضاف عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن البرلمان "بانتظار الحكومة الإتحادية لإرسال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، لأنه قانون مهم يتعلق بالحياة العامة للشعب".

وتابع أن "مجلس النواب يأمل بإستمرار الحوارات والمباحثات والتفاهمات بين الكتل السياسية والقوى الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الانسداد في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، والمضي بالعملية السياسية وحل الخلافات واستكمال الاستحقاقات الدستورية". 

وشدد نائب رئيس المجلس على أن "مجلس النواب سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية للمجلس، وهي تتعلق بالمشاكل حول بعض المصطلحات والمفردات القانونية في تحديد المهام والصلاحيات".

وأكد عبدالله على أن "مجلس النواب سيعالج هذه الجزئية وفق مواد الدستور والنظام الداخلي وقانون مجلس النواب لسنة 2018". 

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حدد في وقت سابق من يوم الاثنين، إصدار الأوامر الإدارية في مجلس النواب بـ"توقيعه حصراً وعدم تخويل أحد بذلك"، في حين رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي على إعمام الحلبوسي، وفيما بيّن أن المحكمة الاتحادية لم تصدر سنداً قانونياً بتغيير هيئة الرئاسة، أكد أن صلاحية الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب مناطة بهيئة رئاسة المجلس.

related

الحلبوسي يقدم توضيحاً للرأي العام

Date: 2019-06-22 14:04:57
الحلبوسي يقدم توضيحاً للرأي العام

خلافات تضرب تحالف "السيادة" حيال رئاسة الوقف السني

Date: 2022-02-21 11:01:11
خلافات تضرب تحالف "السيادة" حيال رئاسة الوقف السني

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

Date: 2019-11-19 19:10:28
مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

الحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

Date: 2022-01-09 20:00:50
الحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

بالتفاصيل.. القوى السياسية تتفق على دعم حكومة علاوي بعد اجتماع منزل الحلبوسي

Date: 2020-02-19 11:34:14
بالتفاصيل.. القوى السياسية تتفق على دعم حكومة علاوي بعد اجتماع منزل الحلبوسي

الحلبوسي: جلسات مجلس النواب ستبقى مستمرة لحين اجراء الإصلاحات

Date: 2019-10-28 14:19:48
الحلبوسي: جلسات مجلس النواب ستبقى مستمرة لحين اجراء الإصلاحات

رئيس إقليم كوردستان والحلبوسي يتفقان على العمل المشترك لتجاوز الأزمات

Date: 2021-05-03 15:03:07
رئيس إقليم كوردستان والحلبوسي يتفقان على العمل المشترك لتجاوز الأزمات

"فشل" برلماني جديد.. أقل من 100 نائب في جلسة "فاجعة الحريق"

Date: 2021-04-26 09:56:31
"فشل" برلماني جديد.. أقل من 100 نائب في جلسة "فاجعة الحريق"