"الناتو" يعلن رفع تعداد قواته في العراق بـ8 أضعاف

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف.

وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في ختام اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع الناتو، إن الحلف قرر زيادة تعداد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق بثمانية أضعاف"، مبيناً أن "القرار يقضي بزيادة عدد أفراد البعثة من 500 حتى أربعة آلاف شخصاً".

وأضاف: "بحثنا اليوم قرار توسيع مهمة الناتو للتدريب في العراق، لدعم القوات العراقية.. والتأكد من أن "داعش" لن يعود".

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن برامج التدريب للناتو ستشمل بفضل هذا القرار المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية والمناطق خارج العاصمة بغداد.

ولفت الأمين العام إلى أن "زيادة تعداد مهمة الناتو ستأتي تدريجياً"، مبدياً "التزام الحلف التام بسيادة العراق ووحدة أراضيه".

وأكد ستولتنبيرغ أنه "بحث هذا الموضوع في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطمأنه بأن جميع خطوات الحلف ستتخذ حصرا بالتنسيق مع حكومة بغداد".

وكشفت صحيفة "كناديان برس" الكندية، في وقت سابق اليوم الخميس، عن تعرض حكومة أوتاوا إلى ضغوط للتراجع عن قرارها القاضي بتخفيض حجم قواتها في العراق، في وقت مدد حلف الناتو توسيع وجوده في هذا البلد.

وكان الامين العام للناتو جينس ستولتينبرغ قد أعرب عن اعتقاده مؤخراً بأن وزراء دفاع دول الحلف سيوافقون على نشر المزيد من المدربين والمستشارين العسكريين لمساعدة قوات الامن العراقية في محاربة تنظيم "داعش".