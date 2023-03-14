الناتو يعتزم اطلاق مشاريع جديدة في العراق منها دعمه فـي مجال الأمن السيبرانيّ

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع قائد بعثة الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي اطلاق عدد من المشاريع الجديدة في البلاد منها دعمه في مجال الأمن السيبرانيّ.

جاء ذلك خلال لقاء حسين للفريق ايانوتشي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض المهام التي تقـوم بها بعثـة الحلف في العراق، وهي تدريب قوات الأمن العراقيَّة وتقديم المشورة العسكريَّة بالتعاون مع وزارة الدفاع ومُستشاريَّة الأمن القوميّ، فضـلاً عـن البـدء بمشاريع جديدة منها دعـم العراق فـي مجـال الأمن السيبرانيّ.

كمـا تمـت مُناقشة أهميَّة زيارة الوزير المُرتقبة إلى بروكسل هذا الشهر، ولقائه مع أمين عام حلف الناتو ينس ستوتلبيرغ، بحسب البيان.

من جانبه، أعـرب الفريـق ايانوتشـي عـن سعادته بالتعاون المُثمر بين الجهات العراقيَّة المعنيَّة وبعثـة النـاتـو فـي الـعـراق فـي تسهيل مهـام البعثـة لتحقيق أهدافها المرجـوة، مُشيراً إلى أهميَّـة أمن واستقرار العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف الناتو.

وأكد رغبـة الحلف فـي توطيد العلاقات مـع الـعـراق فـي المرحلـة القادمـة علـى المُستوى السياسيّ، وعـدم إقتصـارها على المُستوى العسكريّ والأمنيّ.