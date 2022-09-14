الناتو يرغب بتوسيع علاقاته مع العراق في المجالات غير العسكرية

شفق نيوز/ أكدت بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق، يوم الأربعاء، رغبتها في توسيع علاقاتها مع بغداد على الاصعدة كافة وعدم اقتصارها على الجانب العسكري والأمني.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير فؤاد حسين استقبل في مكتبه ببغداد قائد بعثة الناتو الجديد في العراق الفريق جيوفاني اينوتشي، وجرى خلال اللقاء استعراض مهام البعثة في البلاد والمتمثلة بتدريب قوات الأمن العراقية وتقديم المشورة العسكرية، فضلاً عن مناقشة سبل تسهيل مهام البعثة، وإمكانية توسيع مهامها لتشمل تدريب قوات الشرطة العراقية.

من جانبه، أعرب الفريق اينوتشي عن شكره للوزير ووزارة الخارجية لدورها في تسهيل مهام البعثة، وعبّر عن سعادته بمهام عمله الجديدة في العراق، مشيراً إلى أهمية أمن واستقرار العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف الناتو.

وأعلن اينوتشي عن رغبة الحلف في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة المقبلة على الاصعدة كافة، وعدم اقتصارها على المستوى العسكري والأمني، مؤكدا على أهمية العمل سوية على محاربة الإرهاب وتواصل البعثة مع مختلف الجهات العراقية في سبيل إنجاز مهامها بالشكل المطلوب.