الناتو يثمّن الدور "المتميز" للعراق بإرساء الأمن والسلام في المنطقة

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الجمعة، أن التغيرات المناخية تشكل تهديداً للأمن والاستقرار العالميين، فيما أشاد حلف شمال الأطلسي بدور العراقي في إرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس رشيد التقى على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي، بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولنبيرغ، وجرى خلال اللقا استعراض مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة الدولية، وما تم بحثه في مؤتمر المناخ (كوب 28).

وأكد الرئيس أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل وتوسيع آفاق التعاون بين الجميع لمواجهة تلك المخاطر.

وأوضح رئيس الجمهورية الإجراءات التي يتبعها العراق من خلال وزارة البيئة وبقية الوزارات والتشكيلات والدوائر الحكومية ذات العلاقة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومقاومة الجفاف وشح المياه ومكافحة التصحر.

كما أكد موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية واستنكاره للاعتداءات العنيفة ضد المدنيين العزل، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وصريح ضد الانتهاكات الحاصلة بحق الشعب الفلسطيني ومنحه حق تقرير المصير.

من جانبه ثمّن أمين عام حلف شمال الأطلسي الدور العراقي المتميز في محاربة الإرهاب وترسيخ أسس السلام في المنطقة وتثبيت الأمن والاستقرار في العراق.