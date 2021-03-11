"الناتو" يتعهد باحترام "كامل" لسيادة العراق وسلامة أراضيه

شفق نيوز/ قدم وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس، إيجازاً لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن التعاون بين الجانبين في المجالين العسكري والأمني، وتدريب القوات العراقية.

وذكر إعلام الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين قدم إيجازاً افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، امام مجلس حلف شمال الأطلسي، حيث ركز على التعاون بين الحلف والعراق ومهمة بعثة الناتو التدريبية في العراق.

من جانبه، ركز الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، على نقاشات الحوار السياسي العسكري الطويل الأمد بين الحلف والمسؤولين العراقيين، بما في ذلك اتصالاته المنتظمة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وأكد ستولتنبيرغ على أن تواجد قوات الناتو في العراق جاء بناء على طلب الحكومة العراقية من اجل تقوية مؤسساته وقواته الأمنية ليتمكنوا من تحقيق الاستقرار في العراق، ومحاربة الإرهاب ومنع عودة داعش.

وأضاف ان بعثة الناتو في العراق ستواصل تنفيذ أنشطتها في مجال المشورة والتدريب وبناء القدرات، وضمن الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه وبموافقة كاملة من الحكومة العراقية والتنسيق الوثيق مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى بما في ذلك التحالف الدولي، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وهنأ ستولتنبيرغ، وزير الخارجية فؤاد حسين على الزيارة التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، والتي أظهرت التطور المستمر والاحترافية لقوات ومؤسسات الأمن العراقية.

وشارك في الاجتماع سفراء الدول الأعضاء في الناتو والدول الشريكة وهي كل من أستراليا، وفنلندا، والسويد.