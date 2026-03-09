الناتو يتجه لتوسيع التعاون مع العراق "سياسياً"

شفق نيوز- بغداد

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الاثنين، حرص دول الحلف على تطوير علاقاتها مع العراق وتوسيع مجالات التعاون من الاستشارة والتدريب إلى مجالات أخرى غير قتالية، بما في ذلك الجوانب السياسية، مشيداً بدور بغداد في خفض التوترات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المستشار قاسم الأعرجي بحث هاتفياً مع القائم بالأعمال مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لشؤون العمليات، بورجو سان، آخر مستجدات الأوضاع وتداعيات الصراع الدائر في المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين العراق وبعثة الحلف.

وأكد الأعرجي أن مهمة بعثة الناتو في العراق "استشارية وليست قتالية"، وتعمل بصورة متوازنة مع المؤسسات الأمنية العراقية في مجالات التدريب وتطوير القدرات.

وأعرب عن تطلع العراق إلى توسيع نطاق عمل البعثة ليشمل مجالات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وشدد الأعرجي على التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات والهيئات الدبلوماسية العاملة في البلاد، مشيراً إلى أهمية قيام الدول المعنية بسحب رعاياها من السجناء الذين تسلمهم العراق مؤخراً.

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب الدائرة في المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع.

من جانبها، أكدت سان حرص دول حلف شمال الأطلسي على تطوير علاقاتها مع العراق وتوسيع مجالات التعاون من الاستشارة والتدريب إلى مجالات أخرى غير قتالية، بما في ذلك الجوانب السياسية، مشيدة بالدور الذي يضطلع به العراق في خفض التوترات في المنطقة.