الناتو للكاظمي: العراق بلد محوري في المنطقة والعالم

شفق نيوز/ أكد القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستشارة والتدريب لدى بغداد الجنرال جيوفاني إيانوتشي، يوم الأربعاء، أن العراق بلد محوري في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمكتبه في العاصمة بغداد، بحسب بيان لمكتب الاخير ورد لوكالة شفق نيوز.

واشار البيان الى أن "اللقاء ناقش اللقاء عمل بعثة حلف الناتو في العراق، والسبل الكفيلة لتطويره وتجاوز اية مصاعب قد تواجهه".

وأكد الكاظمي على "أهمية تعزيز التعاون مع حلف الناتو في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية، وتطوير كفاءتها على المستوى المؤسساتي، ورفع مهارات الأداء لأفراد القوات الأمنية".

من جانبه بين رئيس بعثة حلف الناتو أهمية العلاقة مع العراق؛ كونه "بلداً محورياً في المنطقة والعالم"، وأن "استقراره سينعكس إيجاباً على الاستقرارين الإقليمي والدولي"، مثمناً "الدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في هذا الاطار" وفق البيان.

وأشار إيانوتشي إلى "استعداد بعثته للعمل على وفق أولويات الحكومة العراقية في مجال التدريب، وبناء القدرات الأمنية".