الناتو: دعمنا للقوات العراقية استشاري وتدريبي فقط

شفق نيوز/ أكد الأمين العام المساعد لعمليات حلف "الناتو" توماس كوفير، يوم الثلاثاء، أن الدعم الذي يقدمه الحلف للقوات العراقية هو استشاري وتدريبي وليس قتاليا.

جاء ذلك خلال اتصال عبر دائرة تلفزيونية، تلقاها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، من الأمين العام المساعد لعمليات حلف الناتو، في مقر الحلف ببروكسل، توماس كوفير، بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني ماريا اينوتشي، وفق بيان صدر عن مكتب الاعرجي ورد الى وكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاتصال، بحسب البيان، بحث تعزيز التعاون والشراكة بين العراق وحلف الناتو، واستمرار الدعم الذي يقدمه الحلف، لبناء وتطوير قدرات القوات العراقية من خلال الاستشارة والتدريب.

وأكد الأعرجي، حرص العراق على تطوير العلاقة مع الناتو، بوصفه شريكا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن حكومة السوداني، حريصة على تطوير هذه العلاقة.

وبين أن الفرصة متاحة بوجود الشركاء الدوليين لتطوير قابليات القوات الأمنية، لاسيما قوات وزارة الداخلية، مشددا على ضرورة دعم العراق في مجال الأمن السيبراني، لما يشكله من أهمية وحاجة تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في العالم.

وأشار البيان إلى أن الأعرجي تلقى دعوة من حلف الناتو لزيارة بروكسل، من أجل تعزيز الشراكة وبناء إستراتيجية عمل مع الحلف.

من جانبه أشار كوفير، وفق البيان، إلى أن الدعم الذي يقدمه حلف الناتو للقوات العراقية هو استشاري وتدريبي، وليس قتاليا، مؤكدا استمرار بعثة الحلف في العراق بدعم القوات العراقية وتلبية متطلباتها من ناحية الاستشارة والتدريب.