الناتو: الحرب الروسية - الأوكرانية لم تؤثر على عملنا في العراق

شفق نيوز/ أكدت بعثة حلف الناتو في العراق يوم الأحد، مواصلة عملها وتقديم الدعم للقوات العراقية.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق مايكل لوسغارد، بحضور سفيرة البعثة لاتيثية فن اش، بمناسبة انتهاء مهام عمل قائد البعثة في العراق بحسب بيان لمستشارية الامن القومي العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل البيان عن الأعرجي قوله إن "العراق حريص على التعاون مع حلف الناتو وكل الجهات التي ساعدته في حربه ضد داعش"، مجددا تأكيد موقف العراق بحل المشكلات وإنهاء الحرب في أوكرانيا والجلوس على طاولة الحوار، لتجنيب العالم ويلات الحروب".

من جانبه؛ أشار قائد بعثة الناتو في العراق إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم تؤثر على عمل البعثة ودعمها للعراق، مؤكدا أن البعثة مستمرة بتقديم الدعم للعراق وفقا للبيان.