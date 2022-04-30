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المؤتمر الوطني يرد على الشيخ علي بشأن الجلبي: المقربون منه كورد فيلية وليسوا إيرانيين

Category: سیاسة

Date: 2022-04-30T15:52:56+0000
المؤتمر الوطني يرد على الشيخ علي بشأن الجلبي: المقربون منه كورد فيلية وليسوا إيرانيين

شفق نيوز/ رد حزب المؤتمر الوطني، اليوم السبت، على تصريحات السياسي العراقي، النائب السابق فائق الشيخ علي، التي قال فيها إن جثة زعيم الحزب أحمد الجلبي لم تشرح وهناك غموض في وفاته، مشيراً الى أن المقربين من الجلبي كورد فيليين وليسوا ايرانيين كما ادعى الشيخ علي.

وقال القيادي في الحزب محمد أبو رغيف الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "كلام فائق الشيخ علي، غير صحيح وبعيد كل البعد عن الحقيقة، خصوصاً الشيخ علي لم يكن موجوداً عند وفاة الجلبي، وحتى لم يحضر مجلس العزاء، كما ان كل التقارير تؤكد ان وفاة الجلبي كانت بسبب نوبة قلبية كبرى".

وبين ان "حديث فائق الشيخ علي عن عدم تشريح جثة الجلبي لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاة غير صحيح، فهناك ثلاثة فرق طبية (عراقية، ولبنانية، وايرانية) عاينت نتائج التحليل والتشريح بصورة مباشرة، بالإضافة لفريقين طبييّن من ألمانيا والمملكة المتحدة جرى تزويدهم بالنتائج بصورة قانونية وسليمة بمتابعة وزارة الصحة ومجلس القضاء الأعلى في العراق، لتأتي نتائج التقارير الطبية لسبب الوفاة متطابقة بين الفرق المشار إليها، وأن (نوبة قلبية كبرى) أنهت حياة أحمد الجلبي".

وأضاف القيادي في حزب المؤتمر الوطني انه "من المُعيب على فائق الشيخ علي اعتماده خطاباً بعثياً وعنصرياً حينما يُشير للمحيطين بالراحل الجلبي بالإيرانيين، قاصداً مُقربيه وأفراد حمايته من الكورد الفيليين الذين لازموه وعايشوه منذ تسعينيات القرن الماضي، في محاولة ليست بالجديدة للنيل من وطنية هذا المكون الذي قدم الكثير من التضحيات والدماء في سبيل تخليص العراق من منطق التصفيات التبعية والتسفير الذي عاد اليوم على لسان الشيخ علي".

وكان الشيخ علي قال في لقاء متلفز على بُثت على قناة "anb”: إن "المقربين من الجلبي رفضوا فحص جثته من قبل اطباء عراقيين او بريطانيين او امريكيين وأتوا باطباء إيرانيين لفحصه".

وتابع أن "الجلبي دُفن ولم تشرح جثته وأنا طلبت تشريحها وكذلك ابنته تمارا لكن عادل عبد المهدي قال لها إنه خطأ كبير ويقصد بذلك تشريح الجثة".

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