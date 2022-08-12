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المئات من انصار الصدر يتظاهرون في ميسان وذي قار (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-08-12T15:05:47+0000
المئات من انصار الصدر يتظاهرون في ميسان وذي قار (صور)

شفق نيوز/ تظاهر المئات من أنصار زعيم التيار الصدري اليوم الجمعة، في محافظتي ذي قار وميسان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المئات من انصار التيار الصدري تجمعوا في وسط المحافظتين من أجل مساندة متظاهري التيار في بغداد بعد دعوات أطلقها التيار لكل المحافظات.

ويترقب الشارع العراقي لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة بغداد، وذلك بعد دعوات مضادة من قوى الإطار التنسيقي الشيعي للتظاهر أمام أسوار الخضراء.

ويشتد الخلاف بين الصدريين الذي يعتصمون في مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي الذي دعا أنصاره للتظاهر قربها.

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