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الموت يفجع رغد صدام حسين

Category: سیاسة

Date: 2022-02-10T17:28:36+0000
الموت يفجع رغد صدام حسين

شفق نيوز / نعت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، يوم الخميس، حاتم حمدان العزاوي، رئيس ديوان الرئاسة، الذي توفى عن عمر 87 عاماً.

وكتبت رغد صدام حسين، في تدوينة لها على "تويتر": "أنعي إليكم المناضل حاتم حمدان العزاوي.. العم العزيز.. رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين".

وأضافت: "تعازينا الحارّة لعائلته الغالية، العمة صبيحة العزاوي، صديقة الوالدة، ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة".

وحاتم حمدان العزاوي، من مواليد 1935، ومتخرج في كلية الحقوق بجامعة بغداد، عمل في وزارة الخارجية قبل أن يعين مستشاراً في رئاسة الجمهورية، ثم رئيساً لديوان الرئاسة.

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