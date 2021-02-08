الموازنة العراقية على طاولة رئيسي الوزراء والجمهورية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع رئيس الجمهورية برهم صالح جهود إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2021.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، مساء اليوم، رئيس الجمهورية برهم صالح، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، فضلًا عن الجهود المبذولة لأجل إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 .

وأوضح أن اللقاء بحث الاستعدادات لإجراء عملية الانتخابات والتهيؤ لها وتوفير كل مستلزمات نجاحها، بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته.

وبحسب البيان فقد أكد كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، على أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل مواجهة التحديات وتوفير الفرصة لنجاح جهود الإصلاح المستهدف في برنامج عمل الحكومة.