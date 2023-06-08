الموازنة الثلاثية أمام اختبار الساعات الثلاث الأخيرة: اما التمرير أو مواجهة مشكلة قانونية

شفق نيوز/ يتناقص عمر إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية ليصل الى 3 ساعات فقط متبقية وتحديداً مع اقتراب الوقت من الساعة 9 الى 12 ليلاً، فيما سيدخل العراق حالة "المجهول" في حال عدم إقرارها خلال هذا الوقت.

وتستعد الكتل السياسية او هكذا يبدو لاقرار الموازنة مساء اليوم، ومع تحديد موعد الساعة 8 مساءً لاقرارها، يبدو ان الموعد لا زال مؤجلاً الى وقت غير مسمى من هذا اليوم.

المعلومة الغائبة او المغيبة هي ان هذه الموازنة "الضخمة" لا يمتد عمرها القانوني سوى لثلاث ساعات فقط وتحديداً منذ الساعة 9 مساءاً وحتى الـ12 ليلاً، وفي حال عدم إقرارها سيدخل البرلمان رسمياً في عطلته التشريعية والتي تستوجب ان يعقد جلسة لتمديد فصله التشريعي شهراً إضافيًا يبدأ منذ يوم غد، وهو ما يمثل "مشكلة قانونية" للموازنة في حال عدم إقرار الموازنة خلال هذا اليوم.

وتكشف مصادر لوكالة شفق نيوز إن "أي جلسة للبرلمان ستعقد بعد الساعة 12 ليلا ستكون بمثابة مشكلة قانونية ويمكن الطعن في شرعيتها لأن البرلمان يدخل فعلياً في عطلته التشريعية".

وتضيف المصادر ايضاً أن "هناك مشكلة أخرى تتمثل في رغبة 80 نائباً في أداء الحج هذا العام خلال العطلة التشريعية للبرلمان واحتمال عدم حضورهم للجلسة في حال تمديد عمر البرلمان شهراً اضافياً وهو ما يمكن ان يعطل الجلسات الى ما بعد عيد الأضحى".