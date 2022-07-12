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الموارد المائية العراقية تهاجم تركيا: لا تخلطوا الأوراق .. لستم اوصياء

Category: سیاسة

Date: 2022-07-12T20:00:08+0000
الموارد المائية العراقية تهاجم تركيا: لا تخلطوا الأوراق .. لستم اوصياء

شفق نيوز/ ردت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات للسفير التركي قال فيها، إن العراقيين يهدرون المياه.  

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق، مطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص.

وأضافت أن تركيا دائما تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الأوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية، وهذا ما يحصل حاليا علما ان الخزن في سدودهم واصل لمناسيب تعتبر جيدة جدا.

واشارت الى أن تركيا ليست وصية على العراق وعليها إطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة حسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياسة العراق المائية.

 

 

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