المهنا يتهم "أيادٍ خفية" بإبعاده عن منصب نقيب المحامين ويتوعد بـ"تظاهرات": لن نقف مكتوفي الأيدي

شفق نيوز/ اتهم نقيب المحامين العراقيين المعفي من منصبه بقرار قضائي، محمد المهنا، اليوم الأربعاء، "أيادٍ خفية" بإبعاده عن المنصب، مشيراً الى ان الهيئة العامة لن تقف مكتوفة الأيدي على هذا الأمر.

وقال المهنا في حديث خص به وكالة شفق نيوز، إن "القرار القضائي الذي صدر بحقي وابعدني عن منصب نقيب المحامين غريب للغاية، ولم يحصل سابقا بتاريخ القضاء العراقي"، مؤكداً ان "فحوى القرار تشير إلى وجود اياد خفية وراء استبعادي عن المنصب".

وبين المهنا، ان "اعضاء الهيئة لن يقفوا مكتوفي الأيدي كما أبلغوني بذلك، وان هناك تظاهرات كبيرة وحراكاً قوياً سيحصل امام مبنى مجلس القضاء الأعلى من قبل اعضاء الهيئة العامة، للمطالبة باعادة الحق لأصحابه وعدم سرقة اكثر من 6500 صوت انتخابي حصلت عليهما في الانتخابات الأخيرة".

وأشار، إلى انه "قدم طعنا بالقرار التمييزي الصادر بحقه مع طلبه بإدخال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان شخصاً ثالث في الطعن المقدم من قبله".

واليوم الأربعاء، أعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، عدم شمول محمد صالح المهنا بإجراءات اجتثاث حزب البعث.

وبكتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أبلغت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة نقابة المحامين العراقيين أنها منحت (محمد المهنا) كتاباً بعدم شموله بإجراءاتها.

وأول أمس الإثنين، قرر القضاء العراقي، إبطال ترشيح "محمد المهنا" لمنصب نقيب المحامين العراقيين لانتمائه الى حزب البعث المحظور.

ووفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "القضاء أكد شمول المهنا باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وقرر إبطال ترشيحه لانتخابات نقابة المحامين وإشعار الهيئة القضائية بذلك".

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين، امس الثلاثاء، فوز المحامية "أحلام اللامي" بمنصب النقيب بعد ابطال ترشيح محمد المهنا.

وكان محمد صالح المهنا، فاز يوم الخميس، (23 / 3 / 2022) بانتخابات نقابة المحامين العراقيين. وتصدر المهنا خلال الانتخابات باعلى الأصوات على المرشحين المنافسين أحلام اللامي ورزاق العبيدي.

وحصد المهنا اكثر من 5627 صوتا خلال الانتخابات فيما حصلت أحلام اللامي على 4193 صوتا ورزاق العبيدي على 2063 صوتا.