المنشقون عن السوداني يشكلون "تحالف البيان الوطني" لدعم الإطار

شفق نيوز- بغداد

أعلن "تحالف العقد الوطني" و"حركة سومريون"، إلى جانب عدد من النواب الآخرين المنشقين عن ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يتزعمه محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، تشكيل "تحالف البيان الوطني"، مؤكداً دعمه للحكومة ووحدة الإطار التنسيقي.

وذكر بيان صادر عن التحالف الجديد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن القوى الموقعة قررت، بعد دراسة الساحة السياسية العراقية ومتطلبات العمل السياسي والتنسيق مع القوى السياسية الوطنية، الإعلان عن تشكيل التحالف الجديد.

وأضاف البيان، أن "التحالف يأخذ على عاتقه الاستمرار بدعم الحكومة ودعم وحدة الإطار التنسيقي، والتمسك بالثوابت الوطنية والشرعية التي ننطلق منها في جميع مواقفنا السياسية".

وأشار التحالف، بحسب البيان، إلى حرصه على "حفظ السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني ودعم مؤسسات الدولة، والوقوف بوجه أي محاولة لإضعافها أو التفريط بها".

وقبل أيام قليلة، أعلن النائب علي أنهير السراي، انسحابه من كتلة "الإعمار والتنمية"، مؤكداً استمراره في العمل كنائب مستقل داخل مجلس النواب.

وجاء هذا التطور بعد سلسلة انسحابات من ائتلاف الإعمار والتنمية كان أبرزها انسحاب كتلة العقد الوطني التابعة لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وحركة "سومريون" برئاسة وزير العمل السابق أحمد الأسدي، الأسبوع الماضي، وذلك "على خلفية ما جرى من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، وفقا لما ورد في بيان الكتلتين.