سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المندلاوي يؤكد للسفيرة الامريكية على تشكيل حكومة قوية وتعزيز العلاقات مع واشنطن

Category: سیاسة

Date: 2022-10-24T15:14:23+0000
المندلاوي يؤكد للسفيرة الامريكية على تشكيل حكومة قوية وتعزيز العلاقات مع واشنطن

شفق نيوز / شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، على ضرورة تشكيل حكومة عراقية "قوية" ملبية لطموح الشعب، فيما أكد حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات مختلفة.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحث خلال استقباله السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، أهمية أن تكون الحكومة الجديدة قوية ومُلبية لطموحات الشعب العراقي، وتسعى لعلاقات متوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وداعمة للاستقرار الكامل للبلاد، وأن يُمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي في متابعة تنفيذ واجباتها ضمن المنهاج الحكومي".

وأكد المندلاوي، حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية".

related

السفيرة الأمريكية تستهجن أحداث الأربعاء: أوقفوا العنف لبدء حوار شامل

Date: 2022-09-29 09:15:18
السفيرة الأمريكية تستهجن أحداث الأربعاء: أوقفوا العنف لبدء حوار شامل

تغريدة للسفيرة الامريكية في العراق تثير جدلاً وردوداً غاضبة

Date: 2022-10-10 06:55:56
تغريدة للسفيرة الامريكية في العراق تثير جدلاً وردوداً غاضبة

رحبت بتعهدات السوداني.. السفيرة الامريكية: سنلتزم مع الحكومة الجديدة بشأن الأهداف المشتركة

Date: 2022-10-14 17:29:56
رحبت بتعهدات السوداني.. السفيرة الامريكية: سنلتزم مع الحكومة الجديدة بشأن الأهداف المشتركة

الحلبوسي والسفيرة الامريكية يناقشان خطوات استكمال تشكيل الحكومة

Date: 2022-10-18 13:28:57
الحلبوسي والسفيرة الامريكية يناقشان خطوات استكمال تشكيل الحكومة

واشنطن تعلن عن منحة 2 مليون دولار للأمن الغذائي العراقي

Date: 2022-10-19 14:22:09
واشنطن تعلن عن منحة 2 مليون دولار للأمن الغذائي العراقي

"لا جلسة السبت".. الفتح يكشف عن موعد التصويت على كابينة السوداني

Date: 2022-10-19 15:45:40
"لا جلسة السبت".. الفتح يكشف عن موعد التصويت على كابينة السوداني

دولة القانون يفاضل بين ثلاثة أسماء لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

Date: 2022-07-12 12:56:18
دولة القانون يفاضل بين ثلاثة أسماء لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

الإطار يخفق بحسم بديل الزاملي

Date: 2022-07-25 12:51:11
الإطار يخفق بحسم بديل الزاملي