المندلاوي يؤكد للسفيرة الامريكية على تشكيل حكومة قوية وتعزيز العلاقات مع واشنطن

شفق نيوز / شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، على ضرورة تشكيل حكومة عراقية "قوية" ملبية لطموح الشعب، فيما أكد حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات مختلفة.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحث خلال استقباله السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، أهمية أن تكون الحكومة الجديدة قوية ومُلبية لطموحات الشعب العراقي، وتسعى لعلاقات متوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وداعمة للاستقرار الكامل للبلاد، وأن يُمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي في متابعة تنفيذ واجباتها ضمن المنهاج الحكومي".

وأكد المندلاوي، حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية".