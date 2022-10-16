المندلاوي يؤكد على معالجة مشكلة موظفي العقود في التعليم العالي

شفق نيوز/ شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الأحد، على حل مشكلة موظفي العقود المؤقتة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتثبيتهم على الملاك الدائم.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة التعليم العالي النيابية بحضور وزير التعليم نبيل عبد الصاحب والكادر المتقدم في الوزارة، للتداول بشأن طلبة الجامعات وموظفي العقود وغيرها.

وطالب المندلاوي، خلال الاجتماع، بضرورة حل مشكلة اصحاب العقود الذين مضى على خدمتهم أكثر من سنتين وتثبيتهم على الملاك الدائم حسب قانون الأمن الغذائي، ومعالجة قضية عقود ما بعد 2/10/2019 ومساواتِهم مع أقرانِهم، فضلاً عن الاستماع إلى مطالب الطلبة المتعلقة بنظام العبور والتحميل والدور التكميلي للدراسات العليا ونظام المحاولات المتعددة بأجور، والعمل على وضع الحلول المناسبة لكل ذلك.

ولفتَ المندلاوي إلى ضرورة اتخاذ الحلول اللازمة لكل العقبات التي تواجه طلبة الدراسات الاولية والعليا سواء داخل العراق أو خارجه، مؤكَّداً دعم مجلس النواب لكل ما يتعلق بعمل وزارة التعليم وجامعاتها ومؤسساتها المعنية ببناء الإنسان وتقدّم البلد.

ودعا وزارة التعليم العالي للإجابة عن أسئلة واستفسارات النواب للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع لمعالجة جميع الإشكالات المطروحة.