المندلاوي يؤكد على تقديم ملفات مكافحة الفساد والخدمات والبطالة على غيرها

شفق نيوز/ اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الاربعاء، على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقديم ملفات مكافحة الفساد والخدمات والبطالة على غيرها.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير التقى اليوم برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وشدد على ضرورة الاتفاق على تعزيز التواصل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الملفات كافة، واعطاء الأولوية لملفات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات والقضاء على البطالة.

ودعا المندلاوي، الى ضرورة "ضرب الفساد بيد من حديد لما يمثله من خطر حقيقي بات ينخر جسد الدولة ويهدد مستقبل العراقيين"، مشيراً إلى ان التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه ان يساهم في كبح جماح الفساد.

واضاف ان "مجلس النواب في دورته الحالية حريص على تفعيل دوره الرقابي للقضاء على كل اشكال الفساد في مفاصل الدولة".

ولفت المندلاوي الى انه "يجب ان يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكاملي بهدف الاسراع في تشريع القوانين التي تهم حياة المواطنين"، داعياً الى منح صلاحيات اوسع للأجهزة الرقابية لتضييق الخناق على الفاسدين، وتشخيص الادارات غير الكفوءة والمتلكئة لتصحيح اخطاء الادارات السابقة والنهوض بمستقبل البلد.