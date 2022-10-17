المندلاوي يؤكد إعداد خطة للنهوض بالواقع التربوي: أبنية المدارس المتلكئة باتت مكبّاً للنفايات 

شفق نيوز/ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الاثنين، الحكومة الجديدة بوضع خطة عاجلة لترميم المدارس والنهوض بالواقع التربوي، فيما أكد على تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير عقد اجتماعاً مع المديرين العامّين لمديريات تربية بغداد الكرخ والرصافة، للتباحث بشأن الملفات التي تعيق سير العمل التربوي والمعالجات الحقيقية لها.

وطالب المندلاوي، مديري التربية بتقديم كشف كامل الأسبوع المقبل يتضمن عدد مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة، ومقدار التخصيصات المالية اللازمة لكل مديرية منها، إضافة للتجهيزات والمستلزمات والنواقص المدرسية الاساسية.

واكد على وضعه خطة عاجلة الأسبوع الجاري بالتنسيق مع وزارة التربية و أمانة بغداد ومديريات التربية في بغداد والمحافظات لترميم المدارس وتوفير المناهج، مبيناً ان الموازنة المقبلة ستَمنح تخصيصات لكُل مديرية وفقاً لحاجتها من المناهج والأبنية وباقي المستلزمات المدرسية.

وطالب النائب الأول حكومة تصريف الاعمال ببيان مقدار المبالغ المخصصة والمصروفة للأبنية المدرسية العائدة لمديريات التربية، مؤكداً ان مشاريع المدارس المتلكئة اصبحت "مكباً للنفايات" ولابد من استنفار الجهود لإنقاذ كل ما يمكن انقاذه.

ودعا المندلاوي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى ضرورة إعطاء اولوية للقطاع التربوي ضمن برنامجه الحكومي، من تهيئة البنى التحتية اللازمة وتأهيل الأبنية وتخصيص الأراضي لغرض بناء مدارس نموذجية تُليق بالطالب العراقي، فضلاً عن التركيز على تثبيت المحاضرين العقود على الملاك الدائم أسوةً بأقرانهم العقود في الوزارات الأخرى.