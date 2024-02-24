المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على اسباب تعيين بعض الشركات النفطية للأجانب

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة، محسن المندلاوي، يوم السبت، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب تعيين بعض الشركات النفطية للأجانب.

وذكر بيان صادر عن رئاسة البرلمان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المندلاوي، وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة موضوع الاعتداء على عدد من المهندسين المتظاهرين في محافظة البصرة".

وأكد المندلاوي، بحسب البيان، أن "مجلس النواب لن يقبل بالتجاوز على أي مواطن يطالب بحقوقه"، موجهاً في الوقت نفسه لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، ولجنة النفط والغاز، بـ"تشكيل لجنة للوقوف على أسباب تعيين بعض الشركات النفطية للأجانب، بنسب عالية مقارنة بالعمالة العراقية".