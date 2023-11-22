المندلاوي يفتتح الجلسة الاستثنائية للبرلمان برفع فقرة التصويت على الرئيس الجديد

شفق نيوز/ افتتح النائب الاول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، أعمال الجلسة الاستثنائية للـــدورة الانتخابية الخامسة.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الحضور بلغ 180 نائباً"، مشيرا الى ان "الجلسة تخلو من التصويت على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".

واوضح ان "البرلمان سيصوت في جلسته الاستثانية فقط على تعديل قانون مفوضية الانتخابات".

وفي وقت سابق، قال مصدر نيابي مطلع للوكالة، إن جلسة مجلس النواب لن تشهد اليوم الأربعاء انتخاب رئيس جديد للمجلس، بسبب استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية السنية، مع انقسام في مواقف قوى الإطار التنسيقي، ولهذا سترفع فقرة انتخاب الرئيس من جدول الأعمال.

ولفت إلى أن الجلسة ستنعقد فقط للتصويت على تمديد عمل المفوضية.