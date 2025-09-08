المندلاوي يعلن تأسيس المجلس البرلماني الآسيوي-الأفريقي في بيروت

شفق نيوز- بيروت

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع العام الأول للمجلس البرلماني الآسيوي-الأفريقي في بيروت، عن تأسيس المجلس وذلك برئاسته لاجتماعه الأول في القاعة العامة لمجلس النواب اللبناني بساحة النجمة.

وأكد المندلاوي، في كلمته، أن المجلس يشكل مشروع نهوض يُعيد للقارتين مكانتهما المستحقة في صنع القرار العالمي، مشدداً على وضع مبادئ واضحة تقوم على التضامن البرلماني والعدالة الاقتصادية والأمن الجماعي وحقوق الإنسان.

ودعا المندلاوي إلى عقد مؤتمرات دورية للشباب والبرلمانية النسائية لتعزيز التمكين السياسي للأجيال القادمة، مطالباً بإطلاق شبكة للتضامن مع القضايا العادلة، وفي مقدمتها فلسطين وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف: "ما يحدث في فلسطين من قتل وتدمير وتجويع صمة عار في جبين الإنسانية والدول المتحضرة".

ويشارك في أعمال المؤتمر رؤساء برلمانات عربية وآسيوية وأفريقية، إلى جانب وفود منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق السياسات المشتركة بين الدول الأعضاء في القارتين.