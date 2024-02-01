البرلمان العراقي يفرض مليون دينار غرامة مالية على النواب عن كل يوم غياب

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، على قرار يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي عن كل يوم غياب لكل عضو من اعضائه.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان أن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي طلب من اعضاء مجلس النواب التصويت على قرار نيابي يتضمن استقطاع مبلغ ( مليون دينار عراقي) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية على أن يُنفذ هذا القرار بدء من الجلسة المقبلة .

وأضاف البيان أن مجلس النواب صوت على نص القرار أعلاه.

وافتتح رئيس مجلس النواب بالنيابة في وقت سابق من اليوم الجلسة الاعتيادية بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

كما أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017، اضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (52) لسنة 2003.

وأنهى المجلس، أيضا تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، ليرفع جلسته بعد ذلك.