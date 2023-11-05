المندلاوي يطالب أنقرة بتسهيل إجراءات سمة الدخول بين العراق وتركيا

شفق نيوز / طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، يوم الأحد، تركيا بتسهيل إجراءات سمة الدخول بين البلدين وتفعيل التعاون الاستخباري لتأمين الحدود وملاحقة التنظيمات الارهابية.

جاء ذلك، خلال استقبال المندلاوي، في مكتبه بالعاصمة بغداد، السفير التركي لدى العراق، علي كوناي والوفد المرافق له، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث المندلاوي وكوناي، ضرورة الإسراع بإنجاز طريق التنمية الدولي المرتقب باعتباره ممراً اقتصادياً مهماً والمشروع الأكبر للنقل في المنطقة، فضلاً عن دوره بتنشيط حركة التجارة العالمية وتطوير البنى التحتية في البلاد.

ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان، أنقرة إلى "زيادة الإطلاقات المائية لمواجهة أزمة الجفاف التي تسببت بضرر وتداعيات سلبية كبيرة جدا على القطاعين الزراعي والحيواني في العراق".

وشدّد الجانبان، على "وجوب التحرك الجادّ للمجتمع الدولي لإيجاد خطوات وحلول عاجلة لوقف المجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والسماح الفوري بإيصال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة".