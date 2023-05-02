المندلاوي يشيد بمقترح بارزاني بشأن الفيليين ويؤكد وجود إجماع لدعم البرنامج الحكومي

شفق نيوز/ أكد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وجود إجماع لدعم البرنامج الحكومي. جاء ذلك خلال زيارته الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد المندلاوي وجود تفاهمات مشتركة بين جميع القوى داخل مجلس النواب على دعم البرنامج الحكومي وبما ينعكس على مستوى الأداء العام في تقديم الخدمات للمواطنين، معرباً عن شكره لمسعود بارزاني على رعايته المؤتمر العلمي الدولي للابادة الجماعية للكورد الفيليين وتسليط الضوء على ما تعرضوا له من مظلومية إبان فترة النظام المقبور.

من جانبه، وجه مسعود بارزاني الجهات المعنية في الاقليم بافتتاح مركز ومقر متخصص لدعم الكورد الفيلية في أربيل.

واقترح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني،في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تأسيس مركز لمتابعة شؤون الكورد الفيليين كافة يكون مقره محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية) في مدينة أربيل والتي تجري برعايته الشخصية وبحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

وانطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية).

وانطلقت أعمال المؤتمر على أرض قاعة سعد عبدالله للمؤتمرات الرسمية برعاية الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وبحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وبدعم من حكومة إقليم كوردستان، وبتمثيل رسمي رفيع للسلطات التنفيذية والتشريعية الرسمية والقوى والأحزاب السياسية في الإقليم وفي العراق، وبمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والمؤرخين المتخصصين في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي.