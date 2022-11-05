سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المندلاوي يدعو لإشراك جهاز مكافحة الارهاب في تفكيك شبكات تهريب النفط والمخدرات

Category: سیاسة

Date: 2022-11-05T16:32:00+0000
المندلاوي يدعو لإشراك جهاز مكافحة الارهاب في تفكيك شبكات تهريب النفط والمخدرات

شفق نيوز/ دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، يوم السبت، إلى إشراك جهاز مكافحة الارهاب في التصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات والفساد.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير استقبل في مقر اقامته ببغداد، رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، لبحث وضع الجهاز والامكانيات المتاحة له، والإطلاع على العمليات النوعية التي ينفذها للقضاء على قيادات وافراد العصابات الإرهابية ودفع الخطر عن البلاد.

وثمن المندلاوي الانتصارات الكبيرة التي حققها جهاز مكافحة الارهاب والقوات الأمنية على المجاميع الارهابية وخلاياها النائمة، وانعكاسها على استقرار الوضع الأمني في البلاد.

ودعا إلى الاستفادة من خبرات الجهاز واشراكه في عمليات التصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات ومكافحة الفساد باعتبارها الوجه الآخر للإرهاب.

related

فرنسا تقلد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي "وسام الشرف العالي"

Date: 2022-07-25 09:46:24
فرنسا تقلد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي "وسام الشرف العالي"

محسن المندلاوي يصدر أول تصريح له بعد انتخابه نائباً أول لرئيس البرلمان العراقي

Date: 2022-09-28 16:07:50
محسن المندلاوي يصدر أول تصريح له بعد انتخابه نائباً أول لرئيس البرلمان العراقي

نيجيرفان بارزاني يستقبل المندلاوي ويؤكدان على تخطي العقبات أمام العملية السياسية

Date: 2022-10-01 12:50:52
نيجيرفان بارزاني يستقبل المندلاوي ويؤكدان على تخطي العقبات أمام العملية السياسية

بارزاني والمندلاوي يبحثان العملية السياسية في العراق

Date: 2022-10-01 18:32:58
بارزاني والمندلاوي يبحثان العملية السياسية في العراق

الصدريون يحذرون من "مساومات" لاطلاق سراح "حجي حمزة": اعماله لازالت مستمرة

Date: 2019-08-07 11:58:43
الصدريون يحذرون من "مساومات" لاطلاق سراح "حجي حمزة": اعماله لازالت مستمرة

البرلمان يمهل البنك المركزي أسبوعاً للإجابة عن تساؤلات المالية النيابية المتعلقة بنافذة بيع العملة

Date: 2022-10-09 11:55:52
البرلمان يمهل البنك المركزي أسبوعاً للإجابة عن تساؤلات المالية النيابية المتعلقة بنافذة بيع العملة

مرشحان للانتخابات يضغطان للإفراج عن ابنيهما المتهمان بتجارة المخدرات

Date: 2021-07-04 14:43:16
مرشحان للانتخابات يضغطان للإفراج عن ابنيهما المتهمان بتجارة المخدرات

البرلمان يوجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار: الفساد داخلها لا مثيل له

Date: 2022-10-12 13:52:23
البرلمان يوجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار: الفساد داخلها لا مثيل له