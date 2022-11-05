المندلاوي يدعو لإشراك جهاز مكافحة الارهاب في تفكيك شبكات تهريب النفط والمخدرات

شفق نيوز/ دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، يوم السبت، إلى إشراك جهاز مكافحة الارهاب في التصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات والفساد.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير استقبل في مقر اقامته ببغداد، رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، لبحث وضع الجهاز والامكانيات المتاحة له، والإطلاع على العمليات النوعية التي ينفذها للقضاء على قيادات وافراد العصابات الإرهابية ودفع الخطر عن البلاد.

وثمن المندلاوي الانتصارات الكبيرة التي حققها جهاز مكافحة الارهاب والقوات الأمنية على المجاميع الارهابية وخلاياها النائمة، وانعكاسها على استقرار الوضع الأمني في البلاد.

ودعا إلى الاستفادة من خبرات الجهاز واشراكه في عمليات التصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات ومكافحة الفساد باعتبارها الوجه الآخر للإرهاب.