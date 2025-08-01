المندلاوي يدعو إلى تخليد ضحايا جريمة الأنفال وتعويض عائلاتهم

شفق نيوز- بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الجمعة، الحكومة والجهات المعنية، إلى تخليد ضحايا جريمة الأنفال وتعويض عائلاتهم.

وقال المندلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جرائم القمع والإبادة التي مارسها المقبور وحاشيته الخبيثة (رئيس النظام العراقي السابق) بحق جميع مكونات واطياف الشعب العراقي، كشفت الوجه القبيح لتلك السلطة الشيطانية الطاغوتية التي كانت تعتقد ان فترة بقاءها ستدوم من خلال الظلم والاضطهاد وسفك دماء الابرياء".

واعرب المندلاوي، عن تضامنه العميق مع عائلات الضحايا، وإشادته بصمودهم وتضحياتهم وثباتهم بوجه "الة الموت الصدامية"، واصرارهم على التعايش والمشاركة في بناء عراق ديمقراطي تعددي.

ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى "تخليد ذكراهم، وتعويضهم عن الاذى الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا"، مطالباً القوى الوطنية بـ"التلاحم والتعاون من اجل بناء وطن يليق بعائلات المضحين".