المندلاوي يدعو الحكومة العراقية لتفعيل القرار الخاص بإزالة الآثار السلبية عن الكورد الفيليين

شفق نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، على ضرورة تحويل قرارات الحكومة العراقية بشأن الاعتراف بـ"إبادة" الكورد الفيليين وسلب حقوقهم القانونية والإنسانية إلى واقع ملموس وليس مجرد قرارات.

وقال المندولاي في كلمة خلال المؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية)، وتابعته وكالة شفق نيوز "نبارك انعقاد انعقاد هذا المؤتمر ونشكر كل المشاركين فيه، الذي يهدف الى توثيق واستنكار أبشع الجرائم التي جرت على الكورد والكورد الفيليين من جرائم الإبادة الجماعية كما أقرتها المحكمة الجنائية العراقية في عام 2010".

وأضاف "وانطلاقا من ضمير الإنسانية ادعو دول العالم ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان الى تطبيق وثيقة حقوق الانسان الدولية التي قرأت صفحات التاريخ والتي تحمل آلام ومآسي الكورد الفيليين وما لحق بهم من عمليات التهجير القسري خارج الحدود والترحيل الداخلي ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة والتغيير الديموغرافي في مناطقهم ومصادرة أراضيهم واسقاط الجنسية العراقية عنهم واعتقال وتعذيب الكثيرين منهم في سجون ودهاليز سجون البعث المجرم وممارسة ابشع الجرائم التعسفية التي يندى لها جبين الإنسانية".

وتابع "هذه الجرائم من منظور القانون الدولي والإنساني هي جرائم إبادة جماعية بكل المقاييس وممارستها كانت انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان التي اقرتها التي اقرتها المنظمات الدولية".

وأردف المندلاوي "أيها السيدات والسادة ان ضمان الحقوق لجميع الأقليات من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة القرار وتشريع القوانين التي تضمن إعادة الحقوق المسلوبة لكل المكونات من اوليات لهذه الشرائع ومن هذا المنطلق ادعو الحكومة العراقية الى تفعيل قرار رقم 426 لسنة 2010 والمتضمن تعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الاثار السلبية الناتجة من قرارات النظام البائد بحقوق الكورد الفيليين كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة كل أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

وختم بالقول "إياه السيدات والسادة ادعو اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر مشكورة للخروج بتوصيات ومقررات وترجمة الى الواقع العملي والتمثيلي الملموس لضمان جميع حقوق الكورد والكورد الفيليين".