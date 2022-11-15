المندلاوي يدخل على خط الغاء ضريبة بطاقات شحن الهاتف النقال.. خاطب المالية ودعم وثيقة الاتصالات (وثائق)

شفق نيوز / طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بإلغاء ضريبة بطاقات شحن الهاتف النقال المفروضة منذ عام 2015، فيما أبدى تاييده لطلب مماثل تقدمت به وزارة الاتصالات وموجه الى امانة مجلس الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أكد على ضرورة إلغاء الضريبة المفروضة على بطاقات الرصيد للهواتف النقالة والتي تسببت بارتفاع كلفة الاتصالات على المواطنين خلال الأعوام الماضية".

وأضاف المندلاوي في وثيقة موجهة إلى وزيرة المالية وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "سبق وقد فرضت الحكومة في موازنة عام ٢٠١٥ ضريبة على بطاقات شحن الهاتف النقال بسبب عجز الموازنة آنذاك ،نتيجة انخفاض أسعار النفط وحربنا ضد الإرهاب، ونظراً لارتفاع أسعار النفط ، ولانتفاء الأسباب الموجبة لفرض هذه الضريبة في الوقت الراهن فلا بد من إلغائها".

واعتبر المندلاوي بأن ، "الضريبة المفروضة على بطاقات شحن الهاتف ،أثقلت كاهل المواطنين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود".

وفي سياق متصل ، طلبت وزارة الاتصالات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، "رفع الضريبة المفروضة على بطاقات شحن الهاتف".

وأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز وارفقها مكتب المندلاوي، بأن "مجلس النواب عازم على إلغاء ضريبة بطاقات الشحن"، مؤكدة على "ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لغرض التصويت على إدراج إلغائها في موازنة ٢٠٢٣".

ويظهر على الوثيقة الموجهة من الوزيرة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ختم ممهورا باسم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.