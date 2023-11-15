المندلاوي يدخل باجتماعين منفصلين مع رشيد والسوداني

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وفي لقاء آخر منفصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء أيضاً، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت، على هامش مشاركتها في مؤتمر (دور الإعلام في تعزيز المشاركة في الانتخابات) الذي عقدته رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس الجمهورية على التطورات التي يشهدها البلد سيما في جانب الاستقرار الأمني، مضيفا ان الحكومة تعمل بجهد في سبيل تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين خصوصا في جانب البنية التحتية الأساسية من الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية حسم ملف النازحين في البلد، والعمل الجاد والعاجل لعودتهم الى مناطقهم ومنازلهم، مشيرا الى أهمية عمل المنظمات والوكالات الأممية في هذا الجانب الى جانب الوزارات والدوائر الحكومية المختصة، وتعزيز التنسيق بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب خاصة في مشاريع القوانين المقدمة للمجلس، وفي هذا الصدد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية التواصل مع رئاسة الجمهورية من أجل تشريع القوانين ذات الصلة بمتطلبات المواطنين.

من جانبها، أعربت جينين بلاسخارت عن تطابق وجهات نظرها مع طروحات رئيس الجمهورية، وقدمت شرحا له حول أنشطة وبرامج وكالات الأمم المتحدة في العراق وتخصصاتها، خصوصا في الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وفي بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز، قال إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وجرى ،خلال اللقاء، البحث في آخر التطورات على الساحة السياسية، وسبل تعزيز التفاهمات الوطنية، بما يسهم في استدامة الاستقرار، وأهمية تكامل العمل التشريعي والتنفيذي؛ لدعم أهداف البرنامج الحكومي.

وأكد السوداني، وفق البيان، أهمية التواصل والحوار بين جميع القوى السياسية، وحل جميع الإشكالات بما لا يتعارض مع القانون والدستور.

يشار إلى أن المندلاوي كان قد ترأس اليوم، أول جلسة برلمانية عقدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.