المندلاوي يحمّل محافظ ذي قار مسؤولية دماء المتظاهرين: تنصل عن واجباته

شفق نيوز/ حمّل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الاثنين، محافظ ذي قار محمد هادي، مسؤولية مقتل وإصابة المتظاهرين، مشيرا الى انه "تنصل" عن واجباته.

وقال المندلاوي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "محافظ ذي قار يتحمل المسؤولية عن كل قطرة دماء سالت على ارض الناصرية وتنصل عن دوره في ادارة ابسط شؤون محافظته وبشكل نجم عنه سوء الخدمات وشحة المياه".

واضاف "وجهنا بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بكل هذه التفاصيل".

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، في السابع من الشهر الجاري، تظاهرات لجرحى تشرين تخللها اشتباك بين المتظاهرين والقوات الأمنية ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى الأمر الذي تشكلت على اثره لجنة تحقيقية باشرت عملها بمتابعة مستمرة من قبل المحافظ ونواب عن محافظة ذي قار.