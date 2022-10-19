المندلاوي يتوعد الفاسدين بـ"حرب مصيرية" 

شفق نيوز/ توعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، الفاسدين بـ"حرب مصيرية" لا تقل شأناً عن محاربة الإرهاب.

وقال المندلاوي خلال زيارةٍ ميدانيةٍ أجراها اليومَ لمقر هيئة النزاهة الاتحادية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة المقبلة ستكون صعبة حيث ستشهد هيئة النزاهة وبقية المؤسسات الرقابية بما فيها مجلس النواب حرباً ليست بالهينة ضد شبكات الفساد والمفسدين، وستكون حرباً لا تقل شأناً عن حربنا ضد الإرهاب".

وبحث المندلاوي، بحسب البيان، مع رئيس الهيئة علاء جواد، آخرَ التطورات المتعلقة بقضية اختلاس الأموال العائدة للهيئة العامة للضرائب، وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الرقابية ولجان مجلس النواب والسلطة القضائية في سبيل إحالة كل المتورطين للقضاء لاستعادة الأموال العامة.