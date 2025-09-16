المندلاوي يبحث مع ديلورث سبل تعزيز العلاقات بين واشنطن وبغداد

شفق نيوز/ بغداد

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، مع المستشار السياسي للسفارة الاميركية كريستوفر ديلورث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، فضلا عن مناقشة أبرز القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأكد المندلاوي، خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، على "أهمية ترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مشددا على "ضرورة توسيع مجالات التعاون بما يخدم استقرار العراق وازدهاره، ويدعم جهود التنمية والإصلاح.

كما جرى استعراض الأوضاع الإقليمية والتطورات الدولية الراهنة، حيث شدد المندلاوي على "أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل منع تفاقم النزاعات وتحقيق الاستقرار"، بحسب البيان.

وفي السياق ذاته، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، إلى "ممارسة ضغوط جدية وفاعلة على الكيان الصهيوني من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض يوميًا لسياسات تجويع ونزوح قسري وحرب إبادة ممنهجة"، مؤكدًا أن "موقف العراق الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه العادلة".

من جانبه، أعرب ديلورث عن "حرص بلاده على تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ودعم جهود مجلس النواب والحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار والتنمية"، مشيرا إلى "دور العراق الفاعل في ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي، وتأكيد مكانته كشريك مسؤول في دعم الاستقرار والسلام".